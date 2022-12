La Corée du Sud abandonne son système ancestral de calcul de l'âge.

Dans quel pays du monde peut-on avoir 29, 30 et 31 ans en même temps ? En Corée du Sud... jusqu'en juin 2023, quand Séoul enterrera ses multiples systèmes de comptage des années d'une vie.

Car actuellement, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d'une année chaque 1er janvier et non à la date de son anniversaire, selon le mode de calcul dit de l'"âge coréen". Un enfant né un 31 décembre aura donc 2 ans dès le lendemain.

L'Assemblée nationale a adopté une législation qui requiert l'usage du système international de calcul de l'âge pour les documents officiels.