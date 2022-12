La Corée du Nord teste avec succès un "moteur à combustible solide de forte poussée"

Les missiles à ergols liquides sont en effet plus difficiles à utiliser et nécessitent davantage de temps de préparation, selon des analystes. Plus lents, ils sont également plus facilement repérés et détruits par l’ennemi. Au contraire, les projectiles à combustible solide sont "plus mobiles, rapides à lancer et à dissimuler ainsi qu’à utiliser lors d’un conflit", affirme Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ehwa de Séoul. Selon lui, le déploiement de cette nouvelle technologie rendrait l’arsenal nucléaire nord-coréen "plus dangereux".

L’essai du moteur n’est qu’une étape et il reste compliqué de savoir où en est le pays dans le développement de ce type de missile, relèvent des spécialistes. Cette année, Kim Jong Un a exprimé sa volonté de posséder l’arsenal nucléaire le plus puissant du monde.