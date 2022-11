La Corée du Nord promet une réponse "écrasante" aux exercices americano-sud-coréens

Au cours de "Vigilant Storm", la Corée du Nord a tiré plusieurs dizaines de missiles balistiques en mer, dont l’un est tombé près des eaux territoriales du Sud. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dénoncé une "invasion territoriale de fait".

Ces essais de missiles, qui se sont accompagnés de tirs de barrage d’artillerie et de sorties aériennes massives, étaient une "réponse claire" aux exercices conjoints américano-sud-coréens, ajoute le communiqué nord-coréen. L’état-major a qualifié "Vigilant Storm" de "provocation destinée à faire monter intentionnellement la tension dans la région".

"Plus les provocations militaires de l’ennemi se poursuivront, plus l’Armée populaire de Corée les contrera de manière approfondie et impitoyable", menace encore le communiqué.

Séoul et Washington s’attendent à ce que Pyongyang effectue prochainement un essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis 2017.