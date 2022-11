La Corée du Nord promet de répondre aux menaces par des armes nucléaires : le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira lundi

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de réagir "résolument" et de recourir à la bombe atomique en cas d’attaque nucléaire contre son pays, a rapporté samedi l’agence nord-coréenne KCNA au lendemain d’un tir de missile balistique intercontinental par Pyongyang.

Pyongyang "réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement total par un affrontement sans merci", a déclaré M. Kim tel que cité par KCNA, selon laquelle il a lui-même supervisé le tir de missile de vendredi.



D’après Reuters, le Conseil de sécurité des Nations unies va discuter de la Corée du Nord lors d’une réunion lundi. Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré plus tôt dans la journée que le dernier essai de missile effectué par la Corée du Nord portait sur un "missile de plus longue portée […] pouvant frapper beaucoup, beaucoup de pays", et a indiqué que le Conseil de sécurité des Nations unies allait se réunir pour en discuter.