La Corée du Nord lance une "fusée spatiale", selon l'état-major sud-coréen

La Corée du Nord a tiré ce qu'elle affirme être une "fusée spatiale", a indiqué jeudi matin l'armée sud-coréenne, au premier jour de la période fixée par Pyongyang pour sa deuxième tentative de mise en orbite d'un satellite.

L'état-major conjoint sud-coréen, cité par l'agence sud-coréenne Yonhap, a déclaré que Pyongyang avait tiré "ce que le Nord affirme être un véhicule de lancement spatial", sans davantage de détails. Le lancement de cet engin spatial a d'abord été signalé par le gouvernement japonais, qui a indiqué que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique présumé qui avait survolé le territoire japonais.

Mardi, Pyongyang avait indiqué au Japon que le lancement aurait lieu entre les 24 et 31 août, ce qui a incité Tokyo à mobiliser des navires et à mettre en alerte son système de défense antimissiles PAC-3. Séoul a qualifié un tel lancement "d'illégal" car il viole les sanctions de l'ONU interdisant à la Corée du Nord de procéder à des essais utilisant la technologie balistique, qui est employée à la fois pour les tirs spatiaux et de missiles.

Ce tir a eu lieu quelques jours après que les dirigeants américain, sud-coréen et japonais se soient rencontrés aux Etats-Unis, lors d'une réunion au cours de laquelle les menaces nucléaires de la Corée du Nord ont constitué un point essentiel de l'ordre du jour.