La Corée du Nord est-elle une vraie menace ?

Ceux qui sont surtout fâchés, ce sont les Japonais parce que le missile en question lancé mardi par la Corée du Nord, il n’a pas simplement été tiré en direction de la mer. C’est ce qui se passe habituellement : pour tester le fonctionnement d’un missile, on l’envoie très haut, et il effectue un parcours en forme de cloche pour retomber dans la mer

Or ici, le missile a d’abord survolé le Japon avant d’aller s’échouer dans l’océan Pacifique. D’où cette sirène qui a retenti et qui invitait les Japonais à se mettre à l’abri. Un missile nord-coréen qui survole le territoire japonais, c’est très rare, ça n’était plus arrivé depuis 5 ans, et c’est contraire aux normes des Nations-Unies ! Aucun Etat ne peut envoyer de missiles survoler un autre pays sans le prévenir…

Réaction outrée de la Corée du Sud et des Etats-Unis qui ont aussitôt répliqué en tirant des missiles vers la Mer Jaune. Du coup hier, nouvelle riposte de la Corée du Nord, qui a envoyé deux autres missiles vers la mer du Japon.