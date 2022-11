La Corée du Nord diffuse pour la première fois des photos d'une fille de Kim Jong-un

Les médias officiels nord-coréens ont, pour la première fois, diffusé des photos d'une des filles du dictateur Kim Jong-un et de son épouse Ri Sol-ju. Kim Jong-un était présent "en compagnie de son épouse et sa fille bien-aimées" au lancement d'un missile balistique intercontinental vendredi, ont écrit ces médias.

Le nom et l'âge de la fille du dictateur ne sont pas précisés. Selon les observateurs, les photos ont pour but de démontrer la conscience de soi de Kim Jong-un et son lien avec sa famille. Sa vie privée reste néanmoins un mystère. D'après les services secrets sud-coréens Kim Jong-un et Ri Sol-ju auraient trois enfants, deux filles et un fils.