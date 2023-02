La Corée du Nord dévoile une quantité record de missiles pendant un défilé

Dotée de l’arme nucléaire, la Corée du Nord organise ce type d’événement pour marquer des dates importantes de son calendrier politique. Pour les observateurs, c’est une occasion de voir à quel stade de progrès militaire en est ce pays reclus, visé par des sanctions interdisant le développement de ses programmes balistiques et nucléaires.

Des analystes ont estimé que la quantité et le type d’armements dévoilés pendant le défilé témoignent d’avancées notables, pouvant représenter un défi pour les Etats-Unis. "Ils ont montré plus d’ICBM lors de cette parade qu’ils n’en avaient jamais montrés auparavant, concordant avec la directive de Kim Jong Un de produire en masse des armes nucléaires et des systèmes de lancement", a expliqué à l’AFP l’expert Ankit Panda, basé aux Etats-Unis.

Selon lui, cela pourrait constituer un problème pour Washington, car le système de défense antimissiles américain est prévu pour lutter contre une menace nord-coréenne "limitée". Le Nord a "maintenant démontré que ses forces nucléaires sont loin d’être "limitées", a-t-il ajouté.

Selon d’autres analystes, Pyongyang a envoyé un message clair en présentant autant de Hwasong-17, son ICBM le plus avancé.

"La Corée du Nord essaie de se proclamer comme une puissance nucléaire complète", a dit à l’AFP le professeur à l’Université d’Ehwa à Séoul, Leif-Eric Easley. "Kim Jong Un laisse ses missiles tactiques et à longue portée parler d’eux-mêmes".