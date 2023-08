La Corée du Nord confirme des tirs de missile, "simulation d'une frappe nucléaire tactique"

La Corée du Nord a confirmé jeudi avoir procédé à deux tirs de missile balistique de courte portée, expliquant avoir conduit une "simulation de frappe nucléaire tactique" en réponse aux manœuvres américano-sud-coréennes, a rapporté l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA.

Ces tirs interviennent à quelques heures de la fin des manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, Ulchi Freedom Shield, qui suscitent toujours l'ire de Pyongyang.

Ces missiles ont été tirés mercredi, en "simulation d'une frappe nucléaire tactique visant à détruire totalement les principaux centres de commandement et les bases aériennes" de l'autre côté de la frontière, en Corée du Sud, selon KCNA.

"Le premier a été lancé vers 23h38 (14h38 GMT), à une altitude maximale d'environ 50 km et à une distance de vol d'environ 350 km. Le second vers 23h46, à une altitude maximale d'environ 50 km et à une distance de vol d'environ 400 km", selon l'armée japonaise.

"L'exercice vise à envoyer un message clair aux ennemis", a déclaré l'armée du Nord, selon KCNA.

L'état-major interarmées de la Corée du Sud (JCS) a déclaré dans un communiqué avoir détecté deux missiles balistiques à courte portée tirés du Nord vers la mer de l'Est, également appelée mer du Japon, juste avant minuit.

Les missiles ont parcouru environ 360 kilomètres avant de finir dans les eaux, et les lancements sont actuellement analysés par les responsables des renseignements sud-coréens et américains, a précisé le JCS.

Selon Tokyo, les deux missiles seraient tombés près de la côte est de la péninsule coréenne et en dehors de la zone économique exclusive du Japon.