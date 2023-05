La coparentalité : comment se soutenir et favoriser le développement du bébé

La qualité de ce partenariat entre les parents est un des facteurs essentiels, voire le facteur primordial, dans le développement de l’enfant. Bien sûr, la façon dont chaque parent s’investit dans et incarne son rôle de parent est importante mais la façon dont ensemble, ils vont faire alliance pour répondre aux besoins de subsistance, de protection et de développement physiques et émotionnels de l’enfant est cruciale.

Et il n’y a pas qu’à l’enfant qu’une coparentalité harmonieuse fait du bien. Car lorsque l’alliance entre parents fonctionne, chaque parent individuellement s’en sort mieux aussi, développe une meilleure estime de soi, peut mieux affronter les difficultés et les frustrations liées à parentalité. Et quand un parent se sent mieux dans son rôle, il s’adapte mieux à son enfant, ce qui n’est que bénéfique pour cet enfant.