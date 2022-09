La coopérative du Grand Enclos, un modèle expérimental pour la société de demain

Pierre est très en contact avec la collapsologie. Il prévoit la fin d’un système qui surviendra par le nucléaire, ou la fin du pétrole, ou par une guerre civile, et à laquelle il faut se préparer.

A travers ce projet, au-delà des valeurs de société, de transition, de changement vers des modèles sociaux et économiques différents, il a le souci de construire un refuge pour ses enfants et ses proches, un endroit où être le plus autonome possible. Les valeurs d’individualisme et de consommation ne lui conviennent pas. Pour lui, il est possible de faire autrement.