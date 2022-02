Pour le moment, " Graines de vie " accueille 4 jeunes projets dans l’esprit de l’agriculture écologique et du circuit court : Éric élève des poules et des cochons qui vivent en liberté dans les champs ; Martin le boulanger artisanal fait du pain avec une cuisson au feu de bois ; Jonathan le maraîcher coordonne le potager avec sa grande variété de plantes, de petits fruits et d'arbres fruitiers. ; Julie et Hélène (le " Gang des Tisanières ") transforment les plantes et les épices en tisanes. " Je me sens super chanceuse. De pouvoir faire partie d’un groupe, d’un collectif. D’avoir accès à la terre " s’enthousiasme Hélène.

Tous sont portés par l’envie d’avoir un impact positif sur la région : nourrir le village avec des produits locaux de saison et valoriser les travailleurs de la terre avec une juste rémunération. Pour le moment, ils fournissent les familles du village, de la région, voire de Bruxelles sous forme d'une centaine de paniers hebdomadaires. Ces paniers de légumes bio ainsi que les produits de boulangerie et les tisanes sont livrés dans des Groupes d’achats solidaires à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Cette micro-ferme compte se développer et proposer une offre diversifiée en accueillant d’autres projets comme des vergers ou un fromager. Par ailleurs, cette coopérative se veut ouverte aux stagiaires, propose des formations à la permaculture et des ateliers cuisine, organise des visites ou des dégustations de produits.

Plus d’informations sur le site internet de la coopérative.

(Cet article a été écrit en avril 2021 et mis à jour en février 2022)