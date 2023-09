La coopération policière bientôt renforcée dans le Benelux

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg franchiront dans quelques jours un pas important dans la coopération policière entre les trois pays. Le 1er octobre entrera en vigueur un traité Benelux facilitant les poursuites transfrontalières et l'échange d'informations.

Un instrument qui, à entendre les ministres belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et néerlandaise de la Sécurité, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, s'avérera utile à l'heure où la Belgique et les Pays-Bas sont engagés dans la lutte contre le trafic de drogue. Le traité supprimera les barrières frontalières et rendra la coopération policière entre nos pays plus simple et plus efficace.

Cela vaut pour les poursuites transfrontalières qui, dans les faits, ne rencontreront plus d'obstacles. "Il s'agit du meilleur traité de police en Europe, celui qui va le plus loin", a expliqué le secrétaire général du Benelux, Frans Weekers.

Jusqu'à présent, la police de l'un des trois États du Benelux était particulièrement limitée si elle voulait continuer la poursuite d'un véhicule dans l'un des autres États. Le traité pose le principe que toute poursuite engagée légalement sur le territoire d'un des trois pays peut se poursuivre au-delà de la frontière nationale. Les policiers pourront également mener certaines opérations de recherche comme l'audition de témoins ou de victimes.

Les unités spéciales des différentes polices pourront intervenir au-delà de leurs frontières en cas de crise, si les unités du pays concerné ne peuvent arriver à temps ou pour fournir un appui.

L'échange d'informations sera facilité. Les services de police auront un accès direct aux bases de données dans certains cas et pourront échanger des données dans le cadre de patrouilles mixtes dans les régions frontalières.