La coopération, la solution pour faire face à l'absentéisme et à la perte de sens au sein de l'entreprise ?

Fondée sur une culture collaborative, l’entreprise répond à quatre critères essentiels : la finalité sociétale, la croissance personnelle de chaque individu, la gouvernance participative, la propriété partagée. Est-ce que ce modèle pourrait être la réponse aux enjeux de recrutement, de recherche de sens des travailleurs ? Emmanuel Everarts de Velp, auteur du live "Osons la coopération" et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself y répondent dans Tendances Première.

Comment retrouver le plaisir de venir travailler chaque jour alors que de plus en plus d’absentéisme, de perte de sens, de burn-out et de maladie longue durée trahissent un véritable malaise au sein des entreprises ?

Emmanuel Everarts constate : "Un statut d’entreprise ne fait pas une culture d’entreprise, la coopération est plus vaste qu’un titre. On est face à une génération qui remet les structures en question et qui cherche du sens et globalement, les gens veulent travailler différemment. On est à un carrefour où face à nous il y a une autoroute qui nous mène dans le précipice. On doit bifurquer et amener de nouveaux repères et balises".