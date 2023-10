La Conversation avec Marie-Nicole Lemieux : « Mon évolution est un mélange d'acquis et de pertes »

Depuis sa victoire au Concours Reine Elisabeth de chant, il y a un peu plus de vingt ans, Marie-Nicole Lemieux est parvenue à conserver intact le lien qui l'unissait au public belge. Ses apparitions régulières à La Monnaie, ses nombreux récitals, sa fidélité touchante à Musiq3 (si, si !) font d'elle la plus Belge des citoyennes du Canada.

Alors qu'elle est à Bruxelles pour les répétitions de la Tétralogie de Wagner mise en scène par Romeo Castellucci (notre invité la semaine prochaine) et dirigée par Alain Altinoglu (elle sera Fricka, l'épouse de Wotan, le Dieu des Dieux, une prise de rôle pour elle), elle nous parle de sa vie, car on s'est permis de lui poser une question simple : "Marie-Nicole, comment allez-vous vraiment ?" Et elle nous répond que son cœur va bien, que son art va bien, mais que quelques bobos nés des excès de certaines mises en scène assombrissent son quotidien. Pas de quoi désarmer son humour, néanmoins.

Chemin faisant, elle évoque la fragilité des artistes free-lance – pensant surtout à ses collègues les plus vulnérables – qui ne bénéficient d'aucun type de protection sociale et sont parfois amenés, par peur de déplaire aux maîtres d'œuvre, à se livrer à des acrobaties insensées sur scène ("parfois, on oublie qu'on est chanteurs, pas circassiens").

Heureuse, elle est surtout de nous présenter son dernier disque, paru chez Warner, avec l'orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada. Un bouquet de mélodies orchestrales de Saint-Saëns, Shéhérazade de Ravel et Les Nuits d'été de Berlioz, oeuvre qu'elle avait déjà enregistrée aux lendemains de sa victoire au CMIREB, mais dans la version piano, avec Daniel Blumenthal. Une comparaison qui lui permet de mesurer l'évolution de sa voix dans ce qui ne furent en définitive que vingt petites années.