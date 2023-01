La Conversation avec le metteur en scène Laurent Pelly : « Eugène Onéguine est une réflexion sur le désir et sur la frustration »

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, Laurent Pelly conçoit les costumes pour toutes ses productions, ainsi que, occasionnellement, les décors. Bien connu des grandes scènes internationales comme l’Opéra national de Paris, le Royal Opera House de Londres, le Metropolitan Opera, le Teatro Real de Madrid, La Monnaie de Bruxelles ou le Festival de Glyndebourne, il a par ailleurs dirigé le Cargo / Centre Dramatique National des Alpes à Grenoble puis codirigé de 2008 à 2018, avec Agathe Mélinand, le Théâtre National de Toulouse.

S’il revendique une affinité naturelle pour le répertoire d’opéra français (Manon, Cendrillon, Pelléas et Mélisande, L’Étoile, L’Enfant et les sortilèges) et italien (Don Pasquale, La Cenerentola, La Traviata, Falstaff), sa curiosité l’a conduit ces dernières années vers d’autres compositeurs, notamment russes et tchèques (Le Coq d’or, L’Amour des trois oranges, La Petite Renarde rusée).

A La Monnaie, il a mis en scène, de Massenet, Don Quichotte pour les adieux à la scène de José van Dam et Cendrillon (2011), le Coq d’or de Rimski-Korsakov (2016) et Don Pasquale de Donizetti (2018).

Son travail inclut également du théâtre musical (Candide, L’Opéra de quat’sous, Mahagonny). Au théâtre, il a notamment monté La Cantatrice chauve d’Ionesco, Les Oiseaux d’Aristophane, L’Oiseau vert de Goldoni, Macbeth et Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.