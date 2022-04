La Conversation : Alain Altinoglu, chef d'orchestre et directeur musical de La Monnaie

Biographie

Né à Paris en 1975, Alain Altinoglu étudie au Conservatoire national supérieur de musique de sa ville natale où il enseigne actuellement. Après avoir dirigé l’Orchestre symphonique de la Monnaie dans Cendrillon (Massenet) et différents concerts, il en devient le directeur musical en 2016. Depuis lors, il dirige " son " orchestre dans plusieurs interprétations applaudies du Coq d’or et du Conte du tsar Saltane (Rimski-Korsakov), d’Aida (Verdi), des Dialogues des Carmélites (Poulenc), de Lohengrin et de Tristan und Isolde (Wagner), du Château de Barbe-Bleue (Bartók), des Contes d’Hoffmann (Offenbach), de Macbeth Underworld (Dusapin) et de Don Pasquale (Donizetti), de Der Schauspieldirektor (Mozart) et de Tosca (Puccini) ainsi que dans un vaste répertoire symphonique allant de Beethoven à Defoort, en passant par Brahms, Berlioz, Fauré, Janáček, Bartók ou encore Ravel.

Ces dernières saisons, le chef d’orchestre français a également fait ses débuts à Bayreuth avec un Lohengrin (Wagner) couronné de succès et à la Royal Opera House Covent Garden avec Don Giovanni (Mozart). La création mondiale de Rote Laterne (Christian Jost) à l’Opernhaus de Zurich, Manon Lescaut (Puccini) au Bayerische Staatsoper, Les Troyens (Berlioz) au Wiener Staatsoper, un double programme Iolanta et Casse-Noisette (Tchaïkovski) à l’Opéra de Paris et de nouvelles productions de Macbeth (Verdi) au Wiener Staatsoper, de Salome (Strauss) au Deutsche Oper de Berlin et de Pelléas et Mélisande (Debussy) à l’Opernhaus de Zurich et au Wiener Staatsoper se sont révélés des temps forts de sa carrière.

Il est en outre régulièrement à la tête d’éminents orchestres internationaux comme le Chicago Symphony Orchestra, le Philadelphia Orchestra, le Wiener Philharmoniker, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Paris, la Staatskapelle Dresden, le Tonhalle Orchester Zürich et le Berliner Philharmoniker.

En sa qualité de pianiste, Alain Altinoglu se consacre aussi au répertoire du lied en accompagnant la mezzo-soprano Nora Gubisch. Il aime également faire découvrir l’univers de la musique classique aux enfants, notamment grâce à son livre Maestro, à vous de jouer ! et à travers ses populaires concerts familiaux comme, cette saison, le Mozart for Kids.

Cette saison à la Monnaie, en plus de concerts fêtant le 250e anniversaire de notre Orchestre symphonique, il dirigera De Kinderen der Zee (Mortelmans), Lulu (Berg), Il trittico (Puccini) et Parsifal (Wagner).