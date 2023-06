La Convention de Genève sur le statut des réfugiés est-elle en danger ?

Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent pour revoir cette Convention, estimant qu’elle est dépassée, qu’elle est inadaptée aux enjeux du 21e siècle. Pour rappel, le texte a été adopté en 1951 pour régler la question des réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale. Les modèles de migration actuels sont certes très différents.

Mais de là à revoir cette Convention ? On en est loin. D’abord, parce que ces voix restent très minoritaires, et plutôt à droite. Et surtout que les Etats ne sont pas prêts à rouvrir les négociations. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Et risquer qu’un front anti-réfugiés ne détricote tout simplement le texte.

En attendant, on préfère prendre ici et là quelques libertés dans l’interprétation de ce texte fondateur… et fermer les yeux sur la détresse bien réelle de millions de personnes.