La contrebasse au centre du Marni Jazz Festival du 14 au 22 septembre

Samedi 22 septembre 20h00

"Double Portrait" est déjà le quatrième album de Giuseppe Millaci & Vogue Trio, créé en 2016 avec Lionel Beuvens (batterie) et Amaury Faye (piano). Ce musicien italien, aussi compositeur et producteur s’est installé en Belgique dans les années 2000 avec un bagage de rock et de basse électrique pour étudier au Conservatoire Royal de Bruxelles auprès de Jean-Louis Rassinfosse. Il se produit en tant que sideman dans de nombreux festivals et clubs en Belgique et à travers le monde avec Guy Cabay, Phil Abraham, Jeanfrançois Prins, Pierre Vaiana, Bruno Castellucci, Charles Loos, Richard Rousselet, Fred Delplancq, Stéphane Mercier, Paolo Loveri, Fabrice Alleman, Jean-Paul Estiévenart, Chrystel Wautier, Igor Gehenot… Dernier guest international du festival : le saxophoniste alto et soprano japonais Takumi Nakayama, également compositeur, arrangeur et producteur.

