La contraception masculine, un sujet moins tabou au fil du temps ?

Ce 26 septembre marque la journée mondiale de la contraception. Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala, en profite pour rouvrir le dossier de la contraception masculine, dont on ne parle pas beaucoup. Car clairement, la charge mentale repose encore beaucoup sur les femmes.

Une enquête sur la contraception, menée par Solidaris en 2017, révèle que près de 7 femmes sur 10, en Belgique comme en France, déclarent utiliser un moyen de contraception. Mais de l’autre côté de la Manche, elles sont 9 sur 10 à porter seule la contraception.

Les hommes belges sont un tout petit peu plus de 3/10 à assumer une contraception. Et encore, 60% d’entre eux citent le préservatif et rien d’autre. Quand on évoque la pilule masculine, près de 4 hommes sur 10 se disent prêts à prendre la pilule, 3 ne savent pas de quoi il s’agit et les 3 derniers ne veulent pas en entendre parler.

Pourquoi ce manque d’intérêt pour la contraception masculine ?