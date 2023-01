La contraception d’urgence : a-t-elle un impact sur la fertilité ?

Pour prévenir la survenue d’une grossesse non désirée après un rapport sexuel à risques, il existe différentes méthodes contraceptives. La plus connue : la pilule du lendemain. Mais ces méthodes ne sont-elles pas nocives pour le corps d’une femme ? Comment bien les utiliser ? Le point avec le Dr Emmanuelle Renkin, gynécologue obstétricienne et consultante externe aux Cliniques universitaires St-Luc.