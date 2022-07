La continuité, le facteur clé pour cette nouvelle saison de Pro League ?

Ça y est, 2 mois jour pour jour après la dernière journée des Play-off, le championnat de Belgique s’apprête à reprendre ses droits. Y a-t-il quelqu’un pour concurrencer le Club de Bruges cette saison comme l’a fait l’Union Saint-Gilloise l’an dernier ou est-ce que les Blauw en Zwart peuvent enchaîner un 3e titre de suite ?

La continuité, voilà peut-être l’élément clé pour cette nouvelle saison de Pro League. Lors d’un été extrêmement agité où 10 équipes ont changé d’entraîneurs, les rares clubs à continuer avec le même maître à bord comme La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck auront un coup à jouer. Les Buffalos ont en tout cas montré qu’ils étaient prêts à rivaliser lors de la Supercoupe même si l’effectif paraît pour l’instant un peu court. Il faudra bien débuter la saison et bien gérer la campagne européenne.

Même son de cloche, par rapport à la continuité à Charleroi où le Sporting et Edward Still continuent leur union. En espérant un peu plus de meilleurs que de pire et surtout un plus haut classement final que la décevant 7e place de la saison dernière. En tout cas, en ne perdant que Vayo, les Zèbres sont parvenus à garder beaucoup de leurs rayures pour entamer une nouvelle saison.