La consultation citoyenne a parlé à Erpent : la rue d’Erpent-Val restera à double sens

​​​​​Les habitants du village d’Erpent étaient invités à se prononcer sur le maintien ou non du double sens de la rue d’Erpent-Val. "Depuis plusieurs années, un comité de quartier erpentois (le CMAEV) sollicitait la Ville de Namur pour la mise en sens unique de la rue d’Erpent-Val. Les avis et opinions étant contrastés quant à l’opportunité de cette mise en sens unique et l’impact sur le village, le bourgmestre a proposé un exercice de démocratie citoyenne directe", relève la ville de Namur par voie de communiqué.

Cette consultation survenait après une période de deux mois de phase test. Les villageois avaient ainsi toutes les cartes pour poser leur bulletin dans l’urne. "De la sorte, le résultat sera le reflet de la volonté réelle et mesurable des habitants, premiers concernés par la décision", appuie le communiqué.

Le vote qui durait deux semaines s’est terminé vendredi dernier. Depuis lors, le dépouillement a eu lieu. Sur les 1.109 personnes invitées à se manifester, 813 ont répondu. Le taux de participation est de 73%. Le décompte précis est le suivant : "5 bulletins ont été invalidés (ex : croix à la fois dans la case pour et contre). 253 votes pour la mise en sens unique ont été comptabilisés, soit 31%. 555 votes contre la mise en sens unique ont été comptabilisés, soit 69%."

Le résultat est clair : "Conformément aux résultats de cet exercice de démocratie directe et locale, la rue d’Erpent-Val restera donc à l’avenir à double sens comme historiquement."

Il aurait fallu que 60% des habitants s’opposent au double sens pour que cette rue soit mise en sens unique.