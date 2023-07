La construction du stade de hockey sera-t-elle vraiment une « opération blanche » pour la ville de Wavre ?

Enfin, derniers acteurs à participer au budget, la Fédération royale belge de Hockey et le Lara Hockey Club de Wavre. Compte tenu d’un subside de 500.000 euros de la Loterie nationale (payable en deux tranches), ils ne devront en principe débourser qu’1,77 million d'euros. Mais ils ne paieront pas cette somme d’un coup. Et ils ne la paieront même pas directement. A nouveau sollicitée, la Régie des Sports de Wavre va servir d'intermédiaire. C'est elle qui contractera l'emprunt, couvert par une garantie communale. La Fédération et le Lara lui rembourseront chaque mois l'équivalent des mensualités du prêt bancaire pendant 25 ans. Les montants et les obligations de chacun seront précisés dans une convention que les différentes parties signeront prochainement.

"Tous les risques du crédit incomberont à la commune, s’inquiète encore Christophe Lejeune. Si un jour la Fédération et le Lara ne sont plus en mesure de payer, c’est la ville qui devra le faire. Tout ça pour un stade qui s’est retrouvé sous eau en 2021. Avant juillet 2021, le groupe Ecolo était plutôt favorable au projet. Et puis quand les inondations sont arrivées, on s’est étonné de voir que le projet allait continuer à cet endroit-là. On a demandé des apaisements qu’on n’a jamais obtenus."

Pour Ecolo, il aurait mieux valu construire le stade de hockey au centre sportif de Limal, le long de la rue Charles Jaumotte. Outre le risque de débordement de la Dyle à Basse-Wavre, les Verts pointent les problèmes de mobilité qu’occasionneront inévitablement les matchs au stade Justin Peeters, surtout lors de la coupe du monde de hockey en 2026.