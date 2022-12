"La constance du prédateur" de Maxime Chattam : un thriller dédié à la violence faite aux femmes

Comme la phrase de Nietzsche que Maxime Chattam écrit en introduction du roman et qui trotte aussi dans la tête de l’une des enquêtrices, un auteur doit en effet pouvoir se préserver dans l’écriture d’un tel récit. Et "pour ce faire, il faut – selon lui – savoir pourquoi on écrit ce genre de livre". Cela a du sens dans sa démarche de se mettre soit dans la peau du tueur, soit dans celui de la victime !

Quand l’auteur se place du point de vue de son héroïne, la profileuse, il y a une pression de devoir trouver rapidement le coupable. "Si je n’avais pas ce marqueur temporel, cette incarnation de la pression, […] ça ne fonctionnait pas. Mon discours, ma théorie ne fonctionnaient pas"

J’aime beaucoup théoriser dans mes romans – C’est presque un prétexte le thriller.

Mais si l’héroïne a une vraie échéance à trouver le tueur, le romancier a l’avantage du temps.

"Ce sont mes mécaniques pour trouver l’équilibre entre ce que j’ai besoin de raconter et comment j’ai besoin de le raconter pour être efficace. (...) Jusqu’où je me livre pour toucher du plus près l’être humain, l’émotion pour que ce soit transmis au lecteur. Et comment je le gère derrière."