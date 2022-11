La Conspiration du Caire, un magistral thriller politique signé Tarik Saleh

Dans La Conspiration du Caire, Tarik Saleh utilise le cinéma de genre, et plus précisément le format hyper efficace du thriller d’espionnage sous haute tension, comme cheval de Troie pour faire entrer le spectateur avec facilité dans une réalité politique et religieuse complexe et peu connue. Porté par une écriture de scénario qui tord le cou aux clichés et déjoue toutes les attentes, le film met en garde contre toutes les formes de totalitarisme et dénonce avec courage et détermination ses innombrables dérives corruptrices.

Multipliant les rebondissements inattendus dans un décor tout à fait singulier, ce récit initiatique d’une noirceur paranoïaque prend la forme d’un véritable labyrinthe narratif dans lequel on prend plaisir à se faire mener par le bout du nez. La mise en scène de Tarik Saleh est à la fois nerveuse et virtuose, baignant l’ensemble dans une atmosphère étouffante et captivante qui cloue littéralement le spectateur à son siège. Un irrésistible coup de maître !