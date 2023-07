La consommation de kétamine continue d’augmenter chez les jeunes

Les jeunes consomment de plus en plus de kétamine, cet anesthésiant vétérinaire pour grands animaux utilisé comme drogue par certains. C’est un constat posé par plusieurs associations de terrain namuroises notamment, qui accueillent des adolescents souffrant d’assuétudes. Pour Léonardo Di Bari, le directeur de l’asbl namuroise Phénix, il ne faut "plus garder le silence" sur le phénomène. "Nous devons alerter la société, les parents, les écoles, leur dire d’ouvrir les yeux".