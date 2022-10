La consommation de fruits et légumes "déréglée", à l'image du climat.

Cette douceur est à double tranchant. Elle peut avoir quelques avantages en prolongeant la croissance des produits de plein champ comme les haricots ou les courgettes... Mais le manque d'eau persistant inquiète, notamment dans le nord-est et le sud-est du pays.

Le stress hydrique a favorisé cette année des productions précoces : des artichauts plus petits en Bretagne, des pommes de terre parfois rabougries au nord de la Loire. Les fruits sont arrivés souvent en abondance mais "plus petits et plus sucrés, et donc plus difficiles à conserver", explique M. Grandin.

"Il fait tellement chaud qu'on voit des fissures dans l'épiderme des pommes : c'est la porte d'entrée pour les maladies. Les fruits pourrissent jusque dans les frigos", s'alarme Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) et productrice à Moissac (Tarn-et-Garonne). "Le consommateur ne s'en rend pas compte parce qu'on fait le tri mais nos pertes sont énormes et on voit la consommation s'écrouler alors que nos coûts explosent", dit-elle.