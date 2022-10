La consommation d'insectes va exploser mais pas spécialement dans nos assiettes.

En burger, en chips, en condiments ou même mélangés à des épices... Il existe aujourd'hui une ribambelle d'idées culinaires pour préparer les insectes comestibles et les faire apprécier aux plus récalcitrants. L'entomophagie ne cesse d'être présentée comme une véritable solution d'avenir tant pour nourrir 9,5 milliards d'êtres humains prévus en 2050 que pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Par comparaison, l'élevage de poulets générerait des émissions 32% à 167% plus élevées que celui de vers de farine.

De la théorie à la pratique, il y a cependant tout un monde puisqu'un article de The Conversation rappelait il y a quelques mois que 60% de consommateurs étaient prêts à essayer des protéines végétales mais que seulement 26% accepteraient d'expérimenter la consommation d'insectes. S'il est difficile d'identifier avec précision le nombre de consommateurs qui ont adapté leur alimentation à ce type de nourriture, la consommation d'insectes reste pour l'heure infime et n'est pas toujours consciente. On mange surtout de la cochenille quand elle est utilisée comme additif alimentaire pour un colorant rouge d'origine naturelle.