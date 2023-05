La console portable Logitech G Cloud débarque en Europe

Après un lancement l’année dernière aux Etats-Unis, la Logitech G Cloud débarque enfin en Europe.

Pour rappel, cette console portable n’est pas une concurrente de la Steam Deck ou de la récente Asus ROG Ally. En effet, comme son nom l’indique, la G Cloud ne prend en charge que le cloud gaming, avec des services comme xCloud, GeForce Now, et Shadow.

Mais si ce n’est pas un problème pour vous, cette petite console de 463 grammes, avec son écran de 7 pouces, et son autonomie de 12 heures, pourrait vous séduire. La G Cloud est notamment disponible en précommande sur Amazon, au prix de 359 euros (un prix qui inclut 6 mois d’abonnement au Xbox Game Pass, 1 mois à GeForce Now et 1 mois à Shadow).

Attention cependant, la G Cloud ne sera pas disponible officiellement en Belgique. Seuls une poignée de pays européens pourront en bénéficier, dont la France et l’Allemagne. Il est malgré tout possible de passer commande sur Amazon. Reste à savoir si la console pourra être activée en Belgique, et connectée à des comptes GeForce Now ou xCloud créés en Belgique.