La Consigne, un magasin coopératif pour soutenir les producteurs locaux de Wallonie picarde

Depuis 2019, La Consigne s’est peu à peu construite sous l’initiative d’un collectif de producteurs et de citoyens portés par des valeurs sociales et environnementales. Ces hommes et ces femmes veulent soutenir une agriculture locale et respectueuse de l’environnement, mais aussi proposer un juste prix pour le producteur et le consommateur. " L’économie circulaire, c’est aussi savoir que le ravier de fraise ou le jambon acheté sert à nourrir une famille que l’on connaît. Puis ces produits n’ont pas fait 20.000 kilomètres pour arriver dans notre assiette. J’ai toujours considéré que manger, c’est comme voter 3 fois par jour ! " affirme Mathieu.

Plusieurs des membres fondateurs participaient déjà au marché des producteurs ou au RéGAL, un groupement d’achat local en commun. " Le problème, c’est que ces groupes d’achat fonctionnaient beaucoup en cercle fermé – cela touchait seulement une vingtaine de familles qui se côtoyaient fréquemment. Ce qui freine les gens, c’est aussi le temps demandé pour se rendre chez les différents producteurs. "

L’accessibilité a donc été centrale pour Mathieu et ses compagnons super motivés : comment faire en sorte que le circuit court soit accessible à tout un chacun, y compris financièrement ? La crise sanitaire leur a alors donné une piste de réponse avec le regain d’intérêt pour le local et surtout le succès des commandes en ligne. " Pendant le confinement, les citoyens avaient plus de temps pour se rendre chez des producteurs proches de chez eux. Avec la reprise de la vie active, beaucoup m’ont plus de temps… Nous nous sommes dit qu’il fallait lancer quelque chose pour rassembler tous ces produits en un même endroit, les rendre disponibles facilement et rapidement aux citoyens" explique Mathieu. L’équipe a donc pris la voie du web avec une plateforme en ligne – une solution simple et économique pour lancer une première version de la Consigne.