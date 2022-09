La connexion De Bruyne – Haaland décryptée par le Belge : "Quoiqu’il arrive, je sais qu’il sera là dans le rectangle""

De Bruyne a réagi à cette connexion étincelante au micro de BT Sport : "J’essaie de faire mon boulot, de faire les bons mouvements et de créer le plus d’actions possibles. D’une manière ou d’une autre, je sais qu’il sera à la réception du ballon dans le rectangle. Pour l’instant, il marque les buts, ça nous aide à gagner." Le milieu belge pointe ce qui rend son coéquipier si unique : la faculté qu’il a pour se retrouver au bon moment au petit rectangle ; et celle de conclure des deux pieds et de la tête. "Son adaptation à City est bonne", poursuit le natif de Drongen. "Au-delà des buts, il y a l’aspect de la participation au jeu qui est très difficile. S’il peut s’adapter à notre manière de jouer, le niveau va encore augmenter. En marquant autant, il s’en sort mais il est conscient tout comme nous qu’on peut encore faire mieux. Tout cela est positif." On aurait presque l’impression d’entendre l’exigence de Pep Guardiola au travers des propos de De Bruyne, qui souligne les points à améliorer alors que le Norvégien en est à 12 buts et un assist en huit matchs avec Man City.