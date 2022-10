La connexion 100% complice du Standard : Balikwisha à l’assist, Zinckernagel, l’homme des grands rendez-vous

Battu derrière les casernes malinoises en semaine, le Standard a vite redressé la barre en s’offrant le scalp d’Anderlecht dimanche soir (3-1). Un succès, qui sera sans doute entériné sur tapis vert après l’interruption du match, qui porte le sceau du binôme William Balikwisha – Phillip Zinckernagel. Un duo qui, malgré le peu de matches disputés ensemble, a déjà développé une vraie complicité. Les chiffres sont là pour en attester.

"C’est triste d’avoir dû s’arrêter là. Je voulais finir le match. Un Clasico, ça ne se joue pas, ça se gagne. C’était génial de pouvoir fêter ça avec les supporters. C’était magique."

A chaud, son indéfectible sourire collé aux lèvres, William Balikwisha revient sur la 2e mi-temps tendue entre son Standard et Anderlecht. Lui qui, comme beaucoup de Rouches sans doute, aurait aimé disputer la dernière demi-heure. Mais les supporters d’Anderlecht en ont décidé autrement.

Comme ses coéquipiers, Balikwisha a donc dû se résoudre à rentrer aux vestiaires. Quelques minutes plus tôt pourtant, il avait délivré un centre tendu vers le petit rectangle, donnant un peu de relief à une prestation personnelle en dents de scie jusque-là. Centre que Hendrik Van Crombrugge a longtemps hésité à venir cueillir… avant de finalement se raviser. Au lieu de cela, c’est Philip Zinckernagel qui a surgi de nulle part au 2e poteau, dans le dos d’un Francis Amuzu inexplicablement passif, pour fructifier l’offrande.

D’un coup de tête rageur, le Danois de 27 ans a planté le 3e but de son équipe. Le but de trop pour les supporters anderlechtois. Euphorique, Zinckernagel a fêté ça devant son kop avant de débouler vers son complice, Balikwisha. Un Balikwisha qui a donc distillé son 3e assist de la saison.

Ses deux assists précédents ? Mi-septembre, dans la plantureuse victoire des Liégeois face à Bruges (3-0). Le destinataire de ces deux assists ? Philip Zinckernagel, auteur d’un doublé ce jour-là.

Vous l’aurez compris, depuis début septembre, Balikwisha compte trois assists, tous délivrés en direction de Zinckernagel. Le Danois, qui sait visiblement se transcender dans les grands rendez-vous (doublé contre Bruges, but contre Anderlecht), compte trois buts, tous venus des pieds de son coéquipier.

Balikwisha-Zinckernagel ou l’illustration d’une connexion offensive 100% complice qui est en train de se former chez les Rouches. Et ce, alors que l’un n’a qu’une trentaine de matches pros dans les guibolles et que l’autre vient de débarquer en Pro League. N’est-ce pas ça, la principale richesse du coaching de Ronny Deila ? Parvenir à transcender des joueurs… que personne n’attendait en début de saison.