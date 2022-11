La confiance entre le cavalier et le cheval, au cœur de la voltige équestre

La voltige équestre est un sport encore assez peu développé chez nous. Il s’agit d’acrobaties qui se pratiquent sur le dos d’un cheval, au pas, au trot et au galop.

C’est un mélange de sport équestre, de danse, d’acrobatie et d’expression corporelle. Le plus difficile est de trouver son équilibre et surtout de développer une relation étroite, de confiance, avec le cheval. Et aussi avec le longeur, la personne qui tient la longe, guide le cheval depuis le centre de la piste.

Le sport se pratique dans quelques manèges. C’est le cas notamment à Aubel, à l’écurie des Coudriers, qui enseigne cette discipline depuis dix-sept ans.