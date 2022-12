La confiance aveugle de Linda Le Bon, double vice-championne du monde de para-ski

Un conte de Noël où la résilience rencontre la performance avec Linda Le Bon, malvoyante, et sa fille Ulla Gilot, instructrice de ski en Autriche. Le tandem familial refuse que la dégénérescence maculaire gâche leur plaisir de skier ensemble. A force d’audace et de combativité, elles gagnent leurs tickets pour Pékin où elles ont performé en mars dernier lors des Jeux Olympiques. Deux mois plus tôt, Linda avait déjà décroché, à Lillehammer, un double titre de vice-championne du monde de para-ski. Linda et Ulla habitent toutes les deux dans les montagnes autrichiennes où Adrien les rejoint par le Night-Jet.