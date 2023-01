La confection textile renaît en Wallonie grâce aux pulls d'une marque "belge, bio et solide" made in La Louvière

Quelques jours plus tard, le fondateur de "Opte" respire. "Nous avons déjà reçu 35 commandes, alors que notre objectif est d’écouler 100 pulls sur un mois et demi. On est content !" Les statistiques lui permettent d’en savoir un peu plus sur ses clients. "Ce sont surtout des 30-45 ans, qui habitent dans les grandes villes : Mons, Bruxelles, Charleroi, Namur…" Autre point commun : la plupart des acheteurs font attention à leur consommation et leur mode de vie. Ils recherchent des alternatives écologiques, préparent leurs produits de beauté ou d’entretien "maison"…Côté garde-robe, ils tentent aussi d’acheter "moins mais mieux".

Aux antipodes de la fast-fashion

"Jusque dans les années 70, la Belgique, la Wallonie, étaient des fleurons de la confection textile. Il n’y a plus rien !" Derrière la marque Opte, il y a l’envie de faire renaître le secteur et relocaliser la production de vêtements. "On tient vraiment à travailler avec des acteurs belges. Nos sweats, en l’occurrence, sont produits à Lobbes, dans une entreprise de travail adapté. On est doublement content car c’est local et il y a un projet de réinsertion de personnes en situation de handicap derrière".