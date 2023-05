La conduite préventive : une autre manière d'appréhender la route

Bien utiliser son regard est aussi essentiel. On doit toujours aller chercher les infos le plus loin possible, mais aussi régulièrement sur les côtés et vers l’arrière. Si on connaît l’état du trafic autour de soi, il est plus facile de prendre la bonne décision face à un obstacle qui se présente tout à coup : vais-je pouvoir faire un évitement, ou suis-je en train d’être dépassé et je dois donc plutôt freiner en urgence.

Pour bien voir, on entretient les vitrages de son véhicule, on évite aussi tout ce qui masque la vue (pas de grosse veste posée sur la plage arrière, pas de GPS placé qui masque la vue…).

Le conducteur préventif est aussi celui qui n’oublie pas de signaler à temps ses intentions. Mais il sait aussi que, malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde…

Au final, un conducteur préventif a moins d’accidents, et pourtant, il freine peu car il garde ses distances et lève le pied à temps. Le conducteur préventif consomme moins pour ces raisons, car il doit moins souvent relancer son moteur. Il use aussi moins ses disques de freins, ses pneus, ses amortisseurs…Mais il n’arrive pas moins vite à destination qu’un conducteur pressé qui colle le véhicule devant lui et qui doit toujours donner des coups de frein. Bref, le conducteur préventif est 100% gagnant !