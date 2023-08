La conduite à moto : gare aux accidents

C’est deux vidéos illustrent deux types de risques bien distincts qui touchent le monde de la moto. On considère qu’un motard court en moyenne 6 fois plus de risque d’accident qu’un automobiliste, mais il convient de relativiser cette statistique. Le comportement de certains motards est pour beaucoup dans cette moyenne inquiétante.

Si on revient sur la première vidéo, on a un motard respectueux de la signalisation, mais qui se fait néanmoins percuter par un automobiliste. C’est un accident "banal", comme il en existe aussi entre automobilistes. Évidemment, l’absence de carrosserie du motard rend pour lui cette "banalité" plus dangereuse que pour l’automobiliste. Voilà pourquoi on encourage régulièrement les automobilistes à faire preuve d’attention vis-à-vis des deux-roues en général. Un automobiliste juste "un peu distrait" risque facilement de juste "un peu tuer" un cycliste ou un motard. Alors qu’un automobiliste légèrement distrait va moins facilement rater le camion qui est dans son environnement, seule une attention complète permet de bien prendre en compte des usagers plus petits en taille.

Mais un motard qui roule préventivement va souvent pouvoir compenser les erreurs de ces automobilistes peu concentrés. Ce type de motard ne court pas 6 fois plus de risques d’avoir un accident qu’un automobiliste. Même si en cas d’accident, les conséquences seront malheureusement souvent plus graves que pour l’automobiliste.