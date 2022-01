Considéré à l’époque comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquin Guzman avait été reconnu coupable en 2019 d’un vaste narcotrafic entre le Mexique et les Etats-Unis, ainsi que d’usage illégal d’une arme à feu et de blanchiment d’argent. Il avait été condamné à la perpétuité, assortie d’une peine symbolique de 30 années de prison supplémentaires pour utilisation d’armes automatiques.