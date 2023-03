La compositrice Lili Boulanger et la fulgurance de la vie

La vie de Lili Boulanger est fulgurante. Talentueuse, repérée notamment par Fauré pour ses grandes facultés musicales, sa carrière est courte mais prolifique. Accumulant des problèmes de santé dès la plus tendre enfance, Lili n’atteindra pas sa 25e année. Si ses œuvres continuent à être entendues, peut-être est-ce un peu aussi grâce à sa sœur Nadia qui fera tout pour que l’héritage laissé par Lili ne disparaisse jamais.

Lili naît en 1893 dans une famille où la musique occupe une place centrale. Le père, Ernest Boulanger, est compositeur mais aussi professeur de chant au Conservatoire. Sa mère, Raïssa Mischetzky venant d’une famille aux origines royales russes, est chanteuse amatrice et épouse Ernest, qui était l’un de ses professeurs. Nadia Boulanger, sa sœur de six ans son aînée, deviendra aussi compositrice et pédagogue reconnue. Très tôt, son talent est repéré par Gabriel Fauré, ami de la famille. Il lui donne ses premières leçons de piano mais l’état de santé de Lili se dégrade. C’est à domicile qu’elle recevra ses cours de musique. La fugue et le contrepoint avec Georges Caussade, le violoncelle, le violon, le piano, l’orgue, mais aussi la harpe avec le grand harpiste et compositeur Alphonse Hasselmans.