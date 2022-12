La compilation Viva for Life 2022 est numéro 1 des ventes

A la recherche du cadeau idéal à mettre sous le sapin ? La double compilation au profit de Viva for Life est disponible depuis ce 25 novembre ! De quoi faire plaisir (ou se faire plaisir) tout en soutenant une bonne cause.

La compilation réunit tous les hits de 2022 sur un double CD. Avec Elton John et Britney Spears, Clara Luciani, OneRepublic, Bigflo & Oli, The Avener, Christophe Willem, Rema, Lizzo Jenfier, Yannick Noah et beaucoup d’autres !

La compilation Viva for Life est en vente partout et dans notre e-shop.