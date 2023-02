"La compil' de la VAR oubliée" : Lens joue la carte de l'humour à la sauce "Kad et Olivier" pour se payer l'arbitrage après son partage à Brest

Les Lensois s'illustrent sur les pelouses de Ligue 1 depuis le début de la saison, ils sont tout aussi créatifs et inspirés sur les réseaux sociaux... surtout si c'est pour dénoncer les décisions arbitrales en leur défaveur.

Après leur partage à Brest dimanche (1-1), les Nordistes ont pointé du doigt l'arbitrage, notamment lors de trois phases qui ont fait débat : le but brestois qui, selon eux, n'aurait pas dû être validé, un penalty qui, selon eux, aurait dû leur être accordé, et enfin, un carton jaune qui, selon eux, aurait dû être brandi et provoquer l'exclusion d'un joueur breton.

Après les déclarations d'après-match, le RC Lens en a remis une couche ce lundi sur les réseaux sociaux en proposant "La compil' de la VAR oubliée", inspirée des sketches des humoristes français Kad et Olivier, pour être certain que le message soit bien passé... L'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, y est renommé "Jean-Michel Çajoue", "Jean-Michel Padepéno" ou encore "Jean-Michel Padecarton".

Lens, qui a toutefois profité de la défaite de Marseille face à Nice pour rejoindre l'OM à la deuxième place du classement, accuse à présent huit points de retard sur le PSG, leader de Ligue 1.