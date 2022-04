La Compagnie Maritime Belge, actionnaire principale d'Euronav, ne soutient pas la fusion avec Frontline

La CMB (Compagnie Maritime Belge) indique vendredi dans un communiqué ne pas soutenir la fusion annoncée entre Euronav, dont elle est actionnaire principale, et Frontline. La famille Saverys privilégie une stratégie d'écologisation.

L'entreprise maritime de pétroliers basée à Anvers Euronav a trouvé un accord avec la société Frontline, qui œuvre dans le même secteur, pour fusionner, ont annoncé jeudi les deux entités. Ensemble, les deux entreprises totalisent une capitalisation boursière de plus de 4,2 milliards de dollars. L'objectif est de devenir leader mondial du secteur du transport maritime de pétrole.

Les deux entreprises disposent ensemble de 69 grands pétroliers ou VLCC (Very Large Crude Carriers). Elles ont aussi 47 navires Suezmax, plus petits, et 20 navires LR2 Aframax, encore plus petits.

Le premier actionnaire s'oppose cependant au projet de fusion. "La CMB remet en question la stratégie actuelle d'Euronav, qui se concentre uniquement sur le transport de pétrole brut dans un monde qui a besoin d'une réduction rapide des gaz à effet de serre", explique-t-elle dans un communiqué de presse.

La CMB veut convaincre les actionnaires d'un changement de cap. "La stratégie proposée par la CMB est de diversifier progressivement la flotte d'Euronav, loin du transport de pétrole brut, et de se concentrer sur l'écologisation et la décarbonisation du transport maritime ainsi que de l'industrie lourde. La concentration exclusive sur les combustibles fossiles et les risques géopolitiques qui y sont associés pourraient même compromettre l'avenir de l'entreprise."