La compagnie ferroviaire Arriva envisage de faire halte à Brussels Airport en 2027

Arriva espère obtenir la possibilité d'exploiter 26 lignes ferroviaires qui ouvriraient progressivement entre 2026 et 2033. Cette demande a été introduite afin d'éviter un potentiel monopole de la société publique néerlandaise NS, alors que des débats ont lieu au sein du gouvernement néerlandais autour de l'attribution du réseau ferroviaire. Par le passé, la filiale de la Deutsche Bahn a intenté plusieurs procès concernant la concession du réseau ferroviaire au service public, mais sans succès jusqu'à présent.

Parmi les lignes proposées dans sa demande à l'ACM, Arriva envisage un passage en Belgique dès 2027, avec notamment des arrêts à Anvers, Bruxelles et Brussels Airport, depuis La Haye ou Amsterdam. L'aéroport de Zaventem se réjouit de cette proposition. "C'est intéressant car nous souhaitons promouvoir des alternatives pour les vols de courtes distances, notamment entre Amsterdam et Bruxelles. Pouvoir le faire en train, sans correspondance, c'est très bien pour les voyageurs", explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. Infrabel, en charge de l'infrastructure ferroviaire en Belgique, rappelle qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant d'obtenir une licence et un sillon voyageurs, soit un droit de passage pour le transport de voyageurs. "La compagnie doit agréer son matériel et répondre aux normes de sécurité belges. Elle doit ensuite adresser des demandes auprès d'Infrabel", précise Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Brussels Airport précise encore que des discussions sont régulièrement menées avec le groupe Eurostar pour permettre le retour des Thalys à la gare de l'aéroport, mais ces négociations n'ont pas encore abouti.