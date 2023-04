La compagnie des Nouveaux Disparus en tournée en Wallonie et à Bruxelles

Louvain-la-Neuve : du 29 au 30 avril – Grand-Place

Namur : 13 et 17 mai – Montagne d’Hastedon, 15

Marcinelle : 27 et 28 mai – Avenue du Chili, 6

Ganshoren : 3 et 4 juin – Avenue Van Overbeke, 243



Réservation indispensable : 02 219 11 98 / info@lesnouveauxdisparus.com

Plus d’information sur le site de la compagnie des Nouveaux Disparus