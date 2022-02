La Compagnie des Galeries, l’âge d’or du théâtre populaire de qualité

En une douzaine d’années, à partir de 1987, la Compagnie des Galeries perd, un à un, ceux qui ont fait ses plus beaux jours. Serge Michel d’abord puis Jacques Lippe, Jean-Pierre Loriot et Christiane Lenain quittent la scène pour toujours. Et ça ne fait rire personne. Ces formidables comédiens ont brûlé les planches et, sans doute, aussi, un peu leur vie, en exerçant ce métier passionnant mais également très exigeant.

Jean-Pierre Rey, celui qui a su les diriger et mener cette compagnie vers d’innombrables succès, meurt peu de temps après, en 2002.

Quant au Théâtre des Galeries, il continue, saison après saison, à proposer des spectacles dans l’esprit de ceux qui ont été interprétés par cette troupe légendaire.