La compagnie allemande Lufthansa annonce une hausse des prix de ses billets d’avion

La compagnie aérienne allemande Lufthansa prépare ses clients à une augmentation du prix des billets d’avion. Le coupable : les coûts externes croissants, a indiqué le directeur financier Remco Steenbergen jeudi à l’occasion de la présentation des résultats financiers.

L’ensemble du groupe Lufthansa a subi une perte nette de 2,2 milliards d’euros en 2021. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à 2020, lorsqu’une perte record de 6,7 milliards d’euros avait été enregistrée. Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines et Eurowings ont transporté 47 millions de passagers (+29%) en 2021. En outre, Lufthansa Cargo a enregistré un bénéfice record et la société de maintenance Lufthansa Technik et le traiteur LSG ont renoué avec les bénéfices.

Le CFO a expliqué que les frais de contrôle du trafic aérien et les frais d’aéroport sont en forte hausse. À cela s’ajoute le prix élevé du kérosène. Mais selon Remco Steenbergen, le groupe pourrait être plus résistant à l’inflation que ses concurrents, notamment parce que Lufthansa s’est couvert très tôt contre la hausse des prix du pétrole.

Les dirigeants de Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, n’avaient pas répondu aux questions concernant une éventuelle hausse des prix lors de leur propre conférence de presse sur les résultats annuels, jeudi.