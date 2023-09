La compagnie Air Belgium cesse son activité passagers et introduit une procédure de réorganisation judiciaire

La révision de la stratégie de développement s'explique par un affaiblissement de l'entreprise à cause d'évènements externes comme la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine, la flambée des prix des carburants ou encore l'inflation, explique la compagnie.

Air Belgium indique que les employés liés à l'activité passagers restent actifs durant la procédure "et au-delà". La direction veut les réaffecter graduellement aux autres activités.

Pour les clients qui ont déjà acheté un billet, les vols programmés avant le 3 octobre seront assurés et les vols retour seront pris en charge par Air Belgium, en propre ou par le biais d'autres compagnies aériennes. Ceux programmés après cette date et déjà payés seront annulés et remboursés.

Née en 2016, la compagnie aérienne occupe quelque 500 collaborateurs.