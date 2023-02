"La Communication Non Violente" : apprendre à gérer les conflits calmement

Lors d’un conflit ou d’une discussion animée, rester calme, empathique et bienveillant demande parfois de gros efforts de concentration. S’affirmer sans être agressif, tout en optant pour une Communication Non Violente n’est pas chose aisée. Pourtant, être à l’écoute de son interlocuteur est très bénéfique. Plus d’explications avec Arnaud Deflandre, Président de l’association pour la Communication Non Violente en Belgique francophone.

Qu’est-ce que la Communication Non Violente ?

Il s’agit d’un concept développé par l’Américain Marshall B. Rosenberg, il y a environ 40 ans. Ce psychologue est considéré comme étant le créateur de ce processus de communication interpersonnelle appelé "Communication Non Violente (CNV). Il s’est posé la question : pourquoi certains êtres humains ont un don naturel pour être dans une forme de bienveillance, et d’autres êtres humains sont plus violents ? Le but de la CNV est de développer un mode de communication qui favorise le respect de soi et des autres.