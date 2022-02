La communication non verbale, quand le corps décrit le mouvement de la pensée

Les zones cérébrales permettant de décoder le fait qu’une personne est moralement bonne se déclenchent quand on trouve la personne belle physiquement !

"Les beaux, on les trouve plus 'bons', plus intelligents, que les moins beaux. Cela se passe dans notre cerveau et après, quand on va regarder ces personnes, on va développer des a priori, des préjugés très forts, auxquels on va devoir faire attention, même sur notre langage du corps. Il faudra s’attacher à travailler sur nos préjugés !"

On observe même ce phénomène avec des bébés, poursuit Philippe Turchet. Le bébé, dès 3 à 6 mois, regarde plus ce qu’il aime que ce qu’il aime moins. Il regarde plus longtemps une personne belle.

"On voit donc qu’on a une conscience de la symétrie des traits en émergeant à la vie. Puis viendront des agrégats culturels qui renforceront certains stéréotypes."